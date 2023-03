Il Napoli di Luciano Spalletti vince, convince e aumenta il proprio valore. La società e i calciatori, dopo un’annata pazzesca – che dovrà continuare almeno per altri 4 mesi – sono sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori. I grandi meriti degli azzurri sono riscontrabili sul campo e nei valori economici di ogni calciatore.

Si è già iniziato a parlare di cifre astronomiche per tutti i talenti del Napoli, di cessioni per 150 milioni di euro e anche di interessamenti per l’acquisto della società di Aurelio De Laurentiis per oltre 1 miliardo di euro.

Kvaratskhelia Di Lorenzo Lozano (FOTO SSCNAPOLI)

Rosa Napoli 2022-23: valore di 800 milioni

Il Napoli in campo ha dimostrato di essere all’altezza delle super potenze europee. Il Corriere dello Sport in edizione odierna ha analizzato il valore della rosa del Napoli. La dimostrazione della grande crescita, in Italia e in Europa, è dato dai nuovi valori economici dei calciatori, schizzato alle stelle.

Il quotidiano rivela che il Napoli è passato da un valore di 408 milioni di euro a 800 milioni. Di queste cifre assurde, i soli Kvaratskhelia e Osimhen valgono circa 300 milioni di euro. Valori raddoppiati e triplicati (per tutta la rosa) grazie al lavoro encomiabile di Luciano Spalletti che ha saputo dare un gioco formidabile alla rosa.