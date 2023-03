La Serie A continua a regalare sorprese e risultati inaspettati. La lotta Scudetto sembra ormai vinta dal Napoli, soprattutto dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna che ha aumentato ancora di più il divario tra le due società, ora a 18 punti di distanza. A 14 partite dalla fine del campionato, però, in casa nerazzurra sono ancora vive le sperenze Scudetto, nonostante la grande differenza.

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato alla stampa presente a Milano dopo l’Executive Board dell’ECA.

L’amministratore delegato dell’Inter, poi, si è soffermato sugli obiettivi stagionali dei nerazzurri e non ha negato di pensare ancora allo Scudetto come trofeo raggiungibile con un drastico calo del Napoli.

Siamo secondi in classifica e abbiamo una rosa competitiva. La qualificazione in Champions League dunque è l’obiettivo minimo per la stagione. Finché la matematica non ci condanna possiamo sempre sperare anche a qualcosa di più importante. Detto questo abbiamo una partita fondamentale come quella contro il Porto in Champions League, ci dobbiamo puntare mantenendo attenzione e focus sul campionato. Ci sono tante partite da giocare. Pensiamo sempre al massimo.