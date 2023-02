De Laurentiis artefice del Napoli: realizzata una scultura in suo onore – FOTO

Aurelio De Laurentiis è sicuramente uno degli artefici del Napoli da Scudetto. Se Luciano Spalletti è stato in grado di plasmare la squadra perfetta per vincere e disputare una stagione ad altissimi livelli, i meriti del patron sono quelli di aver saputo gestire la società – e l’intera azienda, considerando anhe la FilmAuro – con grande oculatezza.

Dal punto di vista economico e sportivo, il Napoli è una realtà che fa da esempio a tutti i club d’Italia e anche a molte realtà europee.

Opera D’arte Aurelio De Laurentiis

Scultura in onore di De Laurentiis: busto in argilla

Giuseppe Canone, noto scultore napoletano, ha voluto dedicare un’opera d’arte straordinaria ad Aurelio De Laurentiis. L’artista partenopeo ha realizzato una scultura in argilla del busto del presidente del Napoli per onorare la grande stagione del club azzurro e per ringraziarlo del lavoro straordinario svolto negli anni di gestione del club.

Realizzata nel 2017, l’idea dello scultore Giuseppe Canone è quella di poterla consegnare personalmente al presidente del Napoli.