Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino alla vittoria dello Scudetto. Gli azzurri anche ieri sono usciti vincitori da una partita complessa contro l’Empoli al Castellani e si sono portati a +18 dall’Inter, seconda in classifica. Oggi i nerazzurri sono scesi in campo contro il Bologna per cercare di tenere il più possibile il passo ma soprattutto di tenere distanti le squadre inseguitrici.

Bologna Inter ha offerto un altro bonus al Napoli per avvicinarsi ancora di più allo Scudetto. I nerazzurri sono usciti sconfitti dalla gara del Dall’Ara e hanno regalato la chance al Napoli di vincere il campionato con largo anticipo.

Classifica Serie A

Quando può vincere lo Scudetto il Napoli?

Con il +18 in classifica sull’Inter seconda, il Napoli si avvicina sempre più allo Scudetto. La vittoria dopo 33 anni può arrivare – è utile usare sempre il condizionale – con larghissimo anticipo rispetto alla fine del campionato.

Sarà Udinese-Napoli, ad oggi, la partita Scudetto per l’aritmetica. Se gli azzurri dovessero continuare a vincere tutte le partite e le insegutrici dovessero fare lo stesso, alla Dacia Arena sarà possibile festeggiare la vittoria. Il motivo è da ricercare nel nuovo regolamento della Serie A di questa stagione: in caso di arrivo a pari punti tra prima e seconda, infatti, non si darebbe retta agli scontri diretti ma si giocherebbe uno spareggio.