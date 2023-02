Non solo lo scudetto, l’obiettivo del Napoli è il record storico in Serie A

Un altro successo, che proietta il Napoli a ben +18 in classifica dopo il netto 0-2 rifilato all’Empoli. La squadra di Spalletti è uno spettacolo, tanto da aver annullato ogni avversario in Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra gli azzurri, attribuendogli di fatti già lo scudetto. Ma non solo, per continuare ad avere nuovi stimoli – si legge – i partenopei devono porsi l’obiettivo di battere i grandi record della Serie A.

Media punti superiore ai 102 della Juventus di Conte

Ecco quanto evidenziato: