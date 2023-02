Spalletti: “C’è un rischio che non possiamo correre! Oggi abbiamo due alternative”

Il Napoli vuole continuare a vincere. Il prossimo bersaglio si chiama Empoli, nella gara che aprirà questa giornata di Serie A al Castellani. La volontà è quella di cancellare i brutti ricordi che porta questo stadio, in cui gli azzurri lo scorso anno persero in una dolorosissima rimonta.

Ha parlato anche di questo l’allenatore azzurro Luciano Spalletti, intervenuto prima dell’inizio della gara ai microfoni di Dazn.

Di seguito quanto riportato:

“Pochi cambi? Ho scelto questo perché veniamo da una partita giocata benissimo e c’è entusiasmo. Non c’è stato il tempo di rendersi bene conto e per andare a percepire la fatica, per cui correre il rischio di mettere qualcuno stanco dopo sarebbe stato un danno peggiore che farlo giocare dall’inizio. Olivera invece aveva un indurimento che potrebbe tornargli facendolo una partita intera”.