Futuro ancora al Napoli? Incontro chiarificatore con gli agenti

Il gruppo del Napoli è focalizzato solo ed esclusivamente al campo e alle partite che dovranno affrontare per continuare a scrivere la storia. Luciano Spalletti e i suoi ragazzi non vogliono sentir parlare di futuro. L’obiettivo è vincere lo Scudetto e andare più avanti possibile in Champions League e poi solo al termine della stagione si penserà agli anni a venire.

La società, invece, inizia già a progettare il futuro per capire bene dove iniziare ad agire in caso di addii importanti.

Rinnovo Meret

Rinnovo Meret: si va verso la firma del contratto

Secondo quanto riferisce La Repubblica, il Napoli vuole continuare con Alex Meret. Dopo un’estate infuocata, passata dalla possibile firma con lo Spezia al nuovo accordo annuale con gli azzurri, il portiere si è preso la titolarità e si è dimostrato uno dei portieri più forti della Serie A.

Il rinnovo di Meret con il Napoli, ora, sembra una normale conseguenza della spettacolare stagione che sta disputando. Il nuovo accordo firmato in estate è in scadenza a giugno 2024, con opzione da parte della società di prolungare fino al 2025.

A fine stagione, però, è previsto l’incontro con gli agenti di Meret per prolungare per più stagioni e rendere il classe ’97 il leader della difesa azzurra. Ora vuole continuare a stupire e a confermare il suo status di top player e poi si parlerà di futuro.