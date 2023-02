Eintracht-Napoli, possibile premio dalla Champions League per un azzurro

Il Napoli ha dato prova di sé anche in Champions League nel corso della gara di andata contro l’Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale. Gli uomini di Luciano Spalletti si sono imposti per 0-2 in trasferta ed attendono ora la squadra tedesca allo Stadio Diego Armando Maradona il 15 marzo alle 21:00.

La vittoria fondamentale al Deutsche Bank Park è arrivata grazie alle reti di Victor Osimhen, su assist di Lozano, e del capitano Giovanni Di Lorenzo, servito da Khvicha Kvaratskhelia alla mezz’ora.

FOTO: Eintracht-Napoli

Da sottolineare, oltre agli autori del gol però, è anche l’ottima prova dell’attaccante Hirving Lozano, che ha messo al servizio della squadra le sue qualità vincendo il premio di Man of the match. In parte merito sui, infatti, anche il gol del vantaggio azzurro firmato da Osimhen.

Lozano candidato dalla Champions League

Secondo quanto riportato dalla SSC Napoli sui propri canali social, l’attaccante messicano è stato candidato dalla UEFA Champions League come “Miglior giocatore della settimana” proprio per la sua prestazione di martedì sera.