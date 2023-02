Osimhen ancora in gol: striscia da record! E adesso punta Cristiano Ronaldo

Il Napoli sta deliziando il proprio pubblico anche ad Empoli, in un Castellani gremito di tifosi azzurri nonostante il divieto di trasferta ai residenti in Campania. Tanti sono infatti i supporters partenopei provenienti da altre regioni che hanno occupato i settori dedicati alla tifoseria empolese.

Ancora in gol per gli azzurri Victor osimhen. Con questa rete, il nigeriano segna per la sua ottava partita di fila in Serie A.

Osimhen in gol in 8 gare di fila: numeri da record

Osimhen diventa così il secondo giocatore più giovane a segnare in otto partite di fila in Serie A nell’epoca dei tre punti dopo Roberto Muzzi del Cagliari nel 1994-1995,il quale raggiunse tale traguardo a 23 anni rispetto ai 24 dell’attaccante azzurro.

Adesso Osimhen inizia a puntare Cristiano Ronaldo, recordman in Serie A riguardo il numero di partite di fila in gol. Il portoghese segnò in 11 partite di fila nel 2019/2020, stesso numero raggiunto da Fabio Quagliarella nel 2018/2019 e Gabriel Omar Batistuta nel 1994/1995. Considerando lo stato di forma del nigeriano, tale record inizia a diventare superabile.