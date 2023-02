Gasperini non ha dubbi: “Succede a tutti tranne che al Napoli!”

Il Napoli in questa stagione sta stupendo il mondo. La squadra di Spalletti sta avendo un rendimento clamoroso in campionato, dominandolo con ben 15 punti di vantaggio sull’Inter inseguitrice. Gli azzurri hanno ricevuto una sola sconfitta fin qui in Serie A proprio contro i nerazzurri, con solo due pareggi. Le vittorie sono invece ben 20, segno di una continuità di rendimento davvero impressionante.

In Champions, gli azzurri non sono da meno: dopo un girone chiuso al primo posto con 5 vittorie su 6, mercoledì sono risultati vincenti nell’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht.

Gasperini Atalanta

Gasperini: “A parte il Napoli, tutti prendono delle buche”

Ha voluto evidenziare proprio quanto questa continuità avuta dal Napoli in stagione rappresenti un unicum l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini. I bergamaschi sono attesi dalla trasferta a San Siro contro il Milan, decisiva nella lotta Champions e, nel corso della conferenza stampa pre-gara, ha sottolineato come solo il Napoli sia stato fin qui immune da “inciampi” nel corso di questa stagione. Di seguito quanto riportato: