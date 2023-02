Empoli Napoli sarà l’ennesima partita decisiva per gli azzurri di Luciano Spalletti che vogliono continuare il percorso netto in Serie A. Tenere tanto ampio il distacco dalla seconda in classifica sarà decisivo per riuscire a gestire sempre meglio le forze della rosa. La stagione è ancora molto lunga, le difficoltà sono ancora tante per poter raggiungere tutti gli obiettivi.

La scorsa stagione porta pessimi ricordi dal ‘Castellani’ di Empoli. Sotto il diluvio il Napoli fu clamorosamente rimontato dall0 0-2 iniziale e perse, inziando un vero e proprio periodo di crisi.

Tifosi Napoli

30% del Castellani occupato dai tifosi del Napoli

Questa sera al ‘Castellani’ ci sarà il solito seguito importantissimo di supporters. Empoli-Napoli sarà seguita da circa 5000 tifosi partenopei. Circa il 30% dello stadio sarà ricoperto d’azzurro Napoli, per l’ennesima dimostrazione di amore incondizionato e incondizionabile per la maglia.

La speraza dei 5000 partenopei, questa volta, sarà riuscire a godersi il “solito” Napoli di questa stagione e poter vincere in uno stadio da sempre ostico per gli azzurri.