Empoli-Napoli, notizia per i tifosi azzurri presenti al Castellani: il comunicato

Si giocherà quest’oggi alle 18 la gara fra Empoli e Napoli allo Stadio Castellani. Gli azzurri vogliono continuare la loro stagione d’oro, suggellata anche dalla vittoria nell’andata degli ottavi di Champions a Francoforte, con una vittoria utile a confermare ancora il loro dominio incontrastato in campionato.

La trasferta evoca però brutti ricordi: tanto dolorosa fu infatti la sconfitta patita nello scorso anno al Castellani, in un 3-2 subito in rimonta che segnò l’addio definitivo ai sogni Scudetto. Un clima, insomma, decisamente diverso rispetto a quello che si respira quest’oggi.

Empoli-Napoli

Il comunicato dell’Empoli: notizia per i tifosi

La società toscana, con un comunicato sul proprio sito, ha rilasciato tutte le informazioni utili per i tifosi che saranno presenti allo stadio, ribadendo ancora una volta il divieto d’accesso per i presidenti in Campania. Potrebbero essere però in tanti i tifosi azzurri provenienti da altre regioni pronti a confondersi nei settori dedicati alla tifoseria empolese. Di seguito il comunicato:

Empoli Football Club ricorda che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma oggi, sabato 25 febbraio, alle ore 18.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Saranno circa 13000 gli spettatori presenti, con le biglietterie dello Stadio Castellani che oggi resteranno chiuse.

L’apertura dei cancelli del Castellani è prevista circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.00, e si invitano i tifosi a recarsi allo stadio con congruo anticipo per evitare disagi e favorire l’afflusso all’interno dell’impianto sportivo.