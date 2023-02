Tifosi dell’Eintracht contro il Napoli: è successo all’ingresso in campo degli azzurri (VIDEO)

Il clima è infuocato a Francoforte per la sfida fra Eintracht e Napoli, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions Legaue. Gli azzurri vogliono proseguire questa stagione sulle ali dell’entusiasmo, in cui stanno dominando la Serie A e hanno passato in modo molto brillante il girone di Champions League al primo posto sopra corazzate come Liverpool e Ajax.

L’avversario degli ottavi non è però facile. L’Eintracht Francoforte ha vinto la scorsa edizione dell’Europa League ed è approdato agli ottavi superando il loro girone alle spalle del Tottenham.

Il Napoli entra in campo fra i fischi dei tifosi: il video

Per quanto riguarda l’atmosfera sugli spalti, ha fatto discutere nelle scorse ore l’apparizione in giro per Francoforte di una serie di adesivi anti-Napoli. L’accoglienza dei supporters tedeschi è stata ostile anche l’ingresso in campo degli azzurri in questa serata al Deutsche Bank Park.

La tifoseria tedesca ha mostrato infatti subito tutta la sua carica all’ingresso in campo del Napoli, il quale è stato accolto da una serie assordante di fischi. Un’atmosfera che dunque si preannuncia incandescente per tutto il match, in uno stadio che sicuramente farà di tutto per intimidire gli azzurri in campo.