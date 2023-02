Eintracht Francoforte Napoli sarà seguita anche da moltissimi tifosi azzurri in Germania. Allo stadio ci saranno 2700 supporters partenopei e in tanti altri sono già in giro per la città, intonando cori e incitando la squadra a fare il meglio possibile.

In mattinata c’è stato anche un incontro casuale e molto simpatico tra i tifosi in paizza a Francoforte e Edo De Laurentiis, il vice presidente del Napoli, che si è prestato a foto e autografi.

Edo De Laurentiis Tifosi Napoli

Tifosi del Napoli a Francoforte: “La capolista se ne va”

La partita di Champions League tra Eintracht e Napoli non ha distolto lo sguardo del popolo azzurro dal primo e già grandissimo obiettivo stagionale: lo Scudetto. In piazza a Francoforte si sono riuniti moltissimi tifosi del Napoli che hanno intonato numerosi cori per caricarsi in vista di questa sera.

“E se ne va, la capolista se ne va“, è il coro che va per la maggiore. I tifosi napoletani residenti in Germania e quelli arrivati in questi giorni dall’Italia si sono uniti e compattati con il desiderio di vincere lo Scudetto.