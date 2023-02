Ostigard suona la carica: “Champions League? Capita a tutti noi calciatori!”

Il Napoli si appresta a tornare in campo in Champions League per la partita d’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri sognano un cammino leggendario in questa competizione dopo il super girone, superato con 5 vittorie su 6 schiantando super potenze come Liverpool e Ajax.

Ci sarà prima da superare però un avversario ostico come l’Eintracht, squadra vincitrice della scorsa edizione dell’Europa League. La prima tappa sarà superare i tedeschi per far approdare questo club per la prima volta ai quarti di finale, ma l’impressione è che una squadra così non può porsi alcun limite.

Leo Ostigard

Ositgard: “Tutti sognano la Champions”

Ha parlato ai microfoni Mediaset il difensore del Napoli Leo Ostigard, il quale ha espresso le emozioni di questa squadra dinanzi ad un appuntamento così importante e relativamente alle ambizioni europee di questo Napoli. Di seguito quanto riportato:

“Sarà una partita importante, dovremo essere coraggiosi e provare a giocare per fare il massimo. Speriamo di fare bene, giocheremo partita dopo partita e proveremo ad ottenere il massimo. Tutti i giocatori sognano questa competizione, daremo il massimo”.