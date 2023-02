Lozano show a Francoforte: è la sua miglior partita? La risposta del Chucky

Il Napoli ha stupito ancora una volta l’Europa con una super prestazione anche in una partita ad eliminazione diretta di Champions League. Stavolta a subire la valanga azzurra è stato l’Eintracht Francoforte, battuto per 2-0 in Germania.

Spicca nella gara di stasera un super Hirving Lozano, autore dell’assist del gol che ha aperto la gara di Victor Osimhen. A questo si deve aggiungere anche un palo colpito in occasione dell’azione del rigore concesso agli azzurri e un ulteriore assist per un gol annullato ad Osimhen poco dopo il primo segnato dal nigeriano stesso.

Hirving Lozano

Lozano: “Forse la mia miglior partita a Napoli”

Lozano ha parlato al termine della gara ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto riportato:

Grande notte: “Grande lavoro, all’inizio è stato complicato ma abbiamo fatto una bella partita”.

Una delle tue partite più belle a Napoli? “Penso di sì, devo lavorare tantissimo ma dobbiamo lavorare tutti insieme per andare su questa strada“.

Messaggio alla Champions: “Non so, penso che dobbiamo lavorare partita per partita. La squadra è forte con ragazzi buoni e questo è molto positivo”.

Sfida chiusa? “No, abbiamo altri 90 minuti. L’Eintracht è una squadra forte”.