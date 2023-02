Di Lorenzo predica calma in vista del ritorno: messaggio da leader in diretta!

Giovanni Di Lorenzo ha parlato al termine della partita di Champions League ai microfoni Sky Sport. Evidente la soddisfazione del capitano del Napoli per il trionfo dei suoi per 2-0 a Francoforte contro l’Eintracht, un risultato che mette decisamente in discesa i discorsi per la qualificazione ai quarti di finale in vista del ritorno al Maradona. Di seguito quanto riportato:

Mancato terzo gol: “Qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio ma siamo contenti di questa vittoria contro una squadra importante. Bravi tutti”.

Vittoria da grande: “Lo sapevamo che era difficile, c’è stato un inizio un po’ contratto poi siamo usciti alla distanza col palleggio e la qualità”.

Il gol: “Segnare in Champions è stupendo, quest’anno è la seconda volta che mi capita e non ne sono abituato (ride, ndr). Sono contento per la squadra, abbiamo capito l’importanza della gara e lo si sentiva anche nello spogliatoio. Bravi tutti”.

Di Lorenzo: “Bravi tutti, ma bisogna ancora giocare il ritorno”

Grande occasione: “In campionato sappiamo di avere una grane opportunità ma lo spogliatoio sa che mancano tante partite. Abbiamo dimostrato che nonostante i punti di vantaggio affrontiamo ogni partita come se fosse una finale. In Champions il Napoli non è mai arrivato ai quarti quindi il primo obiettivo è questo, poi continueremo a ragionare partita dopo partita”.

Il gol: “Ho visto lo spazio, poi è stato bravo Kvara a trovarmi con questo colpo di tacco. Noi spesso ci scambiamo di posizione, in questo caso Anguissa era venuto basso e ho avuto l’opportunità di inserirmi all’interno. È stato un bel triangolo, una bella giocata di tutti“.

Inizio di partita: “C’è stata una partenza un po’ contratta anche per merito loro che sono una buona squadra. Poi sono stati bravi Kim e Rrahmani e quelli in avanti con il pressing. Siamo venuti fuori col passare del tempo con la nostra qualità”.

Di Lorenzo ha parlato anche ai microfoni Mediaset. Di seguito quanto riportato:

“Lo sapevamo che era una partita difficile, sono una squadra fisica e dovevamo stare attenti alle loro ripartenze. Poi il palleggio nostro nel corso della gara ha fatto la differenza. Il mio gol viene da un’azione che proviamo, ancora manca il ritorno le partite in Europa vanno sempre giocate dobbiamo prepararci bene“.