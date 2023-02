Stanislav Lobotka è il faro del centrocampo del Napoli. Lo slovacco si è preso gli azzurri e con le sue geometrie e la sua qualità li sta portando a giocarsi da protagonisti ogni partita. Per Luciano Spalletti è diventato sin da subito fondamentale ed è stato lo stesso ex Celta Vigo a ringraziarlo in una recente intervista.

Il Napoli si identifica con Stanislav Lobotka. Gestisce lui il gioco della squadra, è un vero e proprio allenatore in campo e tutti si affidano alla sua delicatezza nel tocco del pallone.

Lobotka

Lobotka primo per passaggi in Serie A nella metà campo avversaria

La Gazzetta dello Sport ha esaltato le qualità di Stanislav Lobotka. Anche a Francoforte contro l’Eintracht sarà il titolare del Napoli a centrocampo. Luciano Spalletti non sa più fare a meno di lui, nemmeno a risultato acquisito, e il 68 è pronto a rimettersi al centro del campo anche in Champions League.

Lobotka è il calciatore che riesce a completare più passaggi nella metà campo avversaria. Sinonimo dell’atteggiamento offensivo del Napoli. Quando tocca lui il pallone, il Napoli va all’attacco. In questa speciale classifica, poi, nei primi posti ci sono anche Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo. Spalletti chiede e vuole un Napoli sempre offensivo e arrembante, pronto ad “assalire” l’avversario.