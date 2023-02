Murales Maradona, oggetti trafugati: la notizia lascia l’amaro in bocca – FOTO

Via Emanuele De Deo, Napoli: rubati alcuni oggetti dal murales dedicato a Diego Armando Maradona. Basterebbe questa frase per mostrare tutto lo sgomento e la vergogna di fronte ad un atto simile. Dal luogo diventato ormai simbolo di Napoli nel mondo per la quantità di turisti che ogni anno passa per lasciare un saluto a “D10S“, questa notte sono spariti alcuni oggetti.

Furto Piede Maradona

Stefano Ceci racconta il furto del “piede di Maradona”

In particolare, Stefano Ceci, storico ex manager di Maradona, racconta che è stata rubata la foto raffiguerante il piede di Diego Armando Maradona.

“È una bravata maradoniana. Pensate se avessi messo la statua all’esterno dello stadio. Avrebbe provocato furti e atti di questo genere. Ci rido sopra perché non ha senso, per me è una bravata maradoniana”.

Questo lo sfogo dell’ex manager di Maradona che dall’addio del Pibe de Oro ha omaggiato tanti personaggi napoletani con l’ormai famoso calco del “piede d’oro” di Maradona. Furto di “poco conto” ma dal grande valore perché riguarda un simbolo della città.

Quanto accaduto nella notte lascia spazio a riflessioni importanti su quanto sia complesso costituire unita d’intenti in un popolo pronto a coalizzarsi per la vittoria e per il bene del Napoli calcio, ma che non sempre riesce ad unirsi e ad eliminare tali bravate che sono puerili e inutili.