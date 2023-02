Dove vedere le partite di Champions League? Novità per le tv

Dove vedere la Champions League nel triennio 2024-27? La competizione europea per club più importante è tornata a far visita ai tifosi con gli ottavi di finale che sonon già iniziati pochi giorni fa. Martedì sera sarà il turno del Napoli che affronterà l’Eintracht Francoforte nell’andata di un match che può rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione.

L’obiettivo del Napoli è quello di superare il turno per scrivere la storia. Mai, infatti, gli azzurri sono arrivati ai quarti di finale e l’occasione è molto ghiotta, visto l’avversario simile e alla portata.

Stadio Maradona Champions League

Dove vedere la Champions League?

Intanto ci sono novità in arrivo per i diritti tv della Champions League. Per questa stagione e per la prossima, le partite sono divise tra Sky, Mediaset e Amazon Prime Video. Ma dal triennio 2024-27 le cose potrebbero cambiare.

Mediaset potrebbe non essere più parte della “triade” che oggi garantisce la visione delle partite di Champions League. Stando a quanto riferisce Calcio e Finanza, infatti, per il triennio 2024-27 la competizione sarà trasmessa solo su Sky Sport e Amazon.

la pay-tv di Comcast e la società di Jeff Bezos avrebbero raggiunto l’accordo con la UEFA per i diritti tv del prossimo triennio. Sky avrà l’esclusiva di tutte le gare, fatta eccezione per una partita del mercoledì che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon.

Alcune partite saranno trasmesse ancora in chiaro, ma sarà Sky a decidere se vendere ad un offerente esterno alla sua azienda o se sarà trasmessa su TV8.