INFORTUNIO OSIMHEN – Il Napoli è impegnato nel 22° turno di Serie A. Gli azzurri stanno vincendo per 2-0 sul campo del Sassuolo.

A decidere il match fino a questo momento sono le reti di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Proprio il centravanti del Napoli, autore di una rete strepitosa, è uscito dal campo anzitempo. A far preoccupare i tifosi azzurri, però, è la modalità della sua uscita dal terreno di gioco.

Il numero 9 del Napoli, è apparso dolorante al momento del cambio, avvenuto al minuto 83. Osimhen si toccava vistosamente la coscia destra.

Potrebbe dunque trattarsi di un problema muscolare, che tiene in pensiero i tifosi azzurri.

A rassicurare tutti, sembrerebbe essere lo stesso Osimhen. Secondo quanto riportato dal bordocampista di Dazn, Osimhen si sarebbe seduto tranquillamente in panchina.

Di seguito quanto evidenziato:

“Dopo una prima smorfia di dolore, Osimhen si è seduto in panchina molto tranquillamente. Ha scosso poi la testa, quasi amareggiato per la sostituzione. Voleva finire in campo il match di questa sera”.