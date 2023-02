Infortunio Osimhen, Spalletti fa chiarezza sulle sue condizioni

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro il Sassuolo. La partita del Mapei Stadium, vede gli azzurri trionfare contro i neroverdi e i ragazzi di Luciano Spalletti volano a 18 punti di vantaggio sull’Inter, prima tra le inseguitrici.

Al termine del match, proprio Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Il tecnico di Certaldo, ha parlato del match appena vinto, e ha fatto chiarezza sull’infortunio di Osimhen, uscito anzitempo nel corso del secondo tempo.

Di seguito quanto evidenziato:

Recupero palla simile al Barcellona di Guardiola?

“Bisogna andarci piano con i paragoni. Diventa poi un problema. Bisogna stare calmi. Abbiamo questa forza di andare a strappare palla all’avversario e oggi l’abbiamo fatto bene. Rispetto alle ultime partite, oggi mi è sembrato che siamo stati superiori alle ultime per qualità di gioco.

Condizioni Osimhen?

“Per quello che abbiamo valutato sul posto, non sembra niente di particolare, solo stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi. Insegue tutti fino a quando non ha recuperato la palla”.