Sassuolo-Napoli, ondata di tifosi azzurri al ‘Mapei’: numeri impressionanti

Al ‘Mapei Stadium‘ il Napoli vuole interrompere un digiuno che dura dal 2019. L’ultima vittoria in terra emliana risale alle stagione 2019-20, dopodiché ci sono stati due pareggi pirotecnici, per 3-3 e 2-2. Il vantaggio in Serie A dalla seconda in classifica potrebbe sortire l’effetto “sonnolenza” ma Luciano Spalletti intende sfatare il tabù e vincere anche venerdì sera.

Tifosi Napoli Sassuolo (Getty Images)

Tifosi Napoli a Sassuolo: circa 9mila sciarpe azzurre

Venerdì sera il Napoli affronterà il Sassuolo in una sfida tutt’altro che semplice. Al di là della classifica, i neroverdi hanno battuto Milan e Atalanta nelle ultime settimane e hanno dimostrato di essere in grado di poter mettere i bastoni tra le ruote alle big.

I tifosi del Napoli “assaliranno” il ‘Mapei Stadium‘ per dare un’ulteriore spinta alla squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, saranno circa 9.000 i supporters partenopei che arriveranno allo stadio.

Più del 50% dello stadio, in sostanza, sarà occupato da tifosi del Napoli. Manca ancora la stima ufficiale e definitiva ma sarà, come spesso accade, un’ondata azzurra pazzesca a supporto di Spalletti e i suoi.