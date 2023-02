Khvicha Kvaratskhelia è diventato il volto del Napoli di Luciano Spalletti. Le giocate, i gol e gli assist del campione georgiano sono sotto gli occhi di tutti e hanno attirato gli occhi delle grandi d’Europa. Il Napoli intende tenerselo stretto anche in futuro, nonostate il possibile arrivo di offerte straordinarie.

Il futuro di Kvaratskhelia sarà certamente roseo e importantissimo ma il suo presente si chiama Napoli e intende scrivere la storia con il club partenopeo.

Il Napoli si gode il talento di Kvaratskhelia e la grande intuizione di Cristiano Giuntoli che lo ha strappato per soli 10 milioni alla Dinamo Batumi. Ha saputo immediatamente sostituire Loreno Insigne e non ha fatto sentire la mancana dell’ex capitano azzurro.

Bruno Longhi, storico giornalista di Mediaset, ai microfoni di Radio Sportiva, ha svelato un particolare retroscena che riguarda proprio Kvarastkhelia. Prima di approdare al Napoli – rivela il giornalista – era stato vicinissimo all’Inter che, però, lo scartò.

È stato seguito anche dall’Inter, ma non giudicato adatto al 3-5-2. Sono scelte che vengono fatte anche in base alle esigenze di organico in quel momento.