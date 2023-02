Roma, Mourinho contesta l’arbitro: “C’era un rosso per il Lecce”

La Roma di José Mourinho non va oltre l’1-1 contro il Lecce di Marco Baroni e frena in classifica. L’ottima prestazione dei padroni di casa ferma i capitolini e fa un altro passetto verso la salvezza e solo un calcio di rigore di Paulo Dybala recupera all’autogol di Roger Ibanez di inizio partita.

Alla fine della partita del ‘Via del Mare’ José Mourinho ha analizzato il pari contro il Lecce. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

Partita molto difficile, su un campo orribile. Diventa molto difficile con avversari come loro, una partita molto dura. Ai miei giocatori non dico nulla di negativo né dal punto di vista individuale che collettivo. Abbiamo un punto in più di quando siamo arrivati