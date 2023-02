Koulibaly non gioca al Chelsea: addio in estate, ci pensa un’altra big

L’addio di Kalidou Koulibaly aveva sconcertato i tifosi del Napoli. L’offerta del Chelesea era irrinunciabile per la società azzurra che non era riuscita, fino a quel momento, a rinnovare il contratto del difensore senegalese. La sua partenza, poi, è stata sostituita perfettamente con l’arrivo di Kim che ora si è preso le redini della difesa partenopea, esattamente come faceva il classe ’91.

Il futuro di Koulibaly al Chelsea, però, è già in bilico. Il difensore senegalese è uscito dai radar di Graham Potter dopo il faranoico mercato di gennaio e rischia l’addio.

Koulibaly Chelsea (Getty Images)

Barcellona su Koulibaly: è in uscita dal Chelsea

Il Barcellona è tornato alla carica per Kalidou Koulibaly, che è in uscita dal Chelsea. Il difensore oggi non è andato nemmeno in panchina nella partita contro il West Ham. La sua esclusione ha provocato la rabbia dei tifosi, vista la classifica dei Blues ma in Inghilterra e in Spagna si è iniziato a parlare della sua cessione.

Secondo ESPN, il Chelsea deve rientrare di molti milioni in estate e potrebbe cedere dei pezzi pregiati. Tra questi anche Kalidou Koulibaly e sulle sue tracce c’è il forte interesse del Barcellona che già la scorsa estate ci aveva provato.