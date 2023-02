Champions League, cambia piattaforma per le partite europee: la novità

La Champions League torna dopo un lungo periodo di stop. Si ripartirà direttamente dagli ottavi di finale, in cui il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Eintracht Francoforte, prima in Germania e poi a Fuorigrotta. Il passaggio del turno è uno degli obiettivi stagionali del club azzurro, che sarebbe storico visto che mai è arrivato ai quarti di finale.

Il ritorno in campo europeo porterà ulteriore sprint al Napoli che intende continuare la striscia di risultati positiva e la stagione da record.

Napoli Champions League (Getty Images)

La RAI insidia SKY e Mediaset per le partite di Champions League in chiaro

Secondo quanto riferisce Repubblica, la Champions League potrebbe camibare emittente televisiva per il triennio 2024-27. Al momento i diritti sono detenuti totalmente da Sky e Mediaset ma in futuro potrebbe cambiare la divisione dei diritti.

La RAI intende insidiare Mediaset. L’emittente statale è in corsa per trasmettere almeno una partita in chiaro di Champions League. A partire dal triennio 2024-2027 potrebbe esserci un grosso cambiamento. Martedì, infatti, la UEFA attende le offerte per le coppe europee, e solo successivamente andrà in trattativa privata. Dal mercato italiano punta ad ottenere 300 milioni di euro a stagione.