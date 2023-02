Il Napoli Primavera perde in casa contro il Lecce. La 18esima giornata del campionato di Primavera 1 finisce nel peggiore dei modi per la squadra di mister Frustalupi che non riesce a tener testa al Lecce. I salentini vincono nel finale e continuano la grande risalita in classifica, e ora sono al second posto.

Il vantaggio del Napoli arriva praticamente subito con Sahli, dopo 7 minuti e la partita si mette subito per il meglio ma gli azzurrini non resistono agli attacci della squadra di Federico Coppitelli che la ribalta e vince la quinta partita consecutiva.

Napoli Primavera Lecce

Napoli Primavera in zona retrocessione: nuova sconfitta

La rimonta del Lecce arriva nel primo tempo: al 18′ segna Burnete il gol del pareggio ma è Berisha a completare il vantaggio giallorosso al minuto 45.

Nel secondo tempo, però, gli azzurrini trovano la forza di scendere in campo con il piglio giusto e pareggiano al minuto 77 ancora con Sahli. La beffa, però, arriva oltre l’80esimo. Ancora Berisha, per il Lecce, permette ai salentini di andare nuovamente in vantaggio al minuto 83.

Ora gli azzurrini sono al 16esimo posto, a +5 dall’Udinese penultimo e in zona playout.