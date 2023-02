Victor Osimhen è stato premiato dai tifosi italiani come il calciatore del mese di Serie A. L’attaccante azzurro si è dimostrato fondamentale per il Napoli di Luciano Spalletti e la dimostrazione sta nei numeri strabilianti che sta mettendo a referito di settimana in settimana.

Osimhen Victor

Osimhen calciatore del mese: batte 4 top player

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha annuciato la decisione dei tifosi: è Osimhen l’EA Sports Player of the Month di gennaio.

“Il premio EA SPORTS Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore del Napoli Victor Osimhen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.Victor Osimhen è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Luis Alberto (Lazio).

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate 16, 17, 18, 19, 20 della Serie A TIM 2022/23″