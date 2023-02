Cremonese, il ds Giacchetta: “Se fosse successo al Napoli ne avreste parlato per giorni”

Domenica sera al ‘Maradona‘ andrà in scena Napoli-Cremonese. Gli azzurri vogliono continuare a vincere per tenere saldo il vantaggio in classifica sulle seconde e per continuare a correre verso lo Scudetto. D’altro canto, i grigiorossi sono ultimi in classifica e vogliono fare risultato per tentare di risalire la classifica di giornata in giornata.

La Cremonese ha già battuto il Napoli in Coppa Italia e ora tenterà l’impresa clamorosa anche in Serie A.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato della sfida del ‘Maradona‘ di domenica sera.

Il nostro atteggiamento sarà lo stesso di quello visto in Coppa Italia. Chiaramente c’è un divario tecnico importante, ma difenderemo cercando di dare il meglio come abbiamo già fatto. È clamoroso che non abbiamo mai vinto in campionato, mentre in Coppa Italia siamo stati premiati. Gli stessi calciatori in campionato sono stati sempre penalizzati da episodi e quel pizzico di fortuna non l’abbiamo avuta.

Dopo il Napoli aspettiamo il Torino, ma arrivati a questo punto è meglio giocare con squadre forti così che i calciatori siano sempre stimolati. Purtroppo pesano troppo le partite come con il Lecce che abbiamo perso. Abbiamo giocato in coppa e dopo poche ore eravamo in campo contro di loro. Se fosse capitato a squadre forti come il Napoli o altre se ne sarebbe parlato per giorni e giorni sui giornali.