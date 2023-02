Osimhen e Kvaratskhelia, notizia per il Napoli: l’ha svelata in diretta Pedullà

Il Napoli sta dominando il campionato grazie al contributo di una squadra completa in ogni reparto. Nel reparto offensivo, i giocatori decisivi sono senza dubbio Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Il nigeriano è il capocannoniere della Serie A grazie alle sue 16 reti in 17 partite, con una media di praticamente un gol a partita. Il georgiano, invece, ha siglato fin qui 8 gol e 9 assist in campionato: numeri impressionanti per un calciatore sconosciuto fino a pochi mesi fa.

Foto: Getty Images- Osimhen e Kvaratskhelia

Pedullà svela il valore di Osimhen e Kvaratskhelia: le cifre

Ci si chiede a quali cifre il presidente De Laurentiis sarebbe disposto a valutare una loro cessione. Ha risposto a questo quesito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà nel corso di Sportitalia Mercato. Di seguito quanto riportato;

“L’estate scorsa quando qualcuno ha provato ad avvicinarsi ad Osimhen la quota era di 100 milioni, più 20 di bonus. A meno di 120 De Laurentiis non si sarebbe seduto, nè tantomeno adesso. Per l’attaccante nigeriano e Kvaratskhelia per il Presidente del Napoli si ragiona dai 250 milioni in su. Questa è la loro interpretazione: Osimhen, che è costato 50 milioni, il Napoli aveva deciso di tenerlo per due anni per capire la lievitazione del cartellino. In questo momento se dovessi chiedere a Giuntoli o De Laurentiis quanto vale ti direbbero ‘non lo so’. Al momento è uno dei primi tre centravanti d’Europa”.