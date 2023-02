FOTO – Terremoto Turchia, Mertens e Kat “scendono in campo” per aiuti umanitari

Il tremendo terremoto che ha colpito la Turchia ha messo in ginocchio una nazione intera. Il popolo turco sta vivendo momenti di estrema difficoltà e ha bisogno di aiuti umanitari e di assistenza di ogni genere per rialzari. La strage è stata immensa per le persone e la situazione è ancora sotto controllo perché i pericoli potrebbero non essere terminati.

Anche Dries Mertens e la moglie Kat, che dall’estate si sono trasferiti a Istanbul per gli impegni sportivo dell’attaccante con il Galatasaray, sono “scesi in campo”.

Terremoto Turchia Mertens

Mertens e la moglie Kat aiutano gli sfollati del terremoto in Turchia

È lo stesso Galatasaray, con una nota ufficiale sui propri account social, ad annunciare l’aiuto che la famiglia Mertens sta dando al popolo turco.

Il nostro calciatore Dries Mertens è venuto al nostro centro di assistenza al Nef Stadium con sua moglie e ha sostenuto il lavoro. Diamo il benvenuto a tutti i nostri cittadini nel nostro centro assistenza situato nei parcheggi P1 e P2 del nostro stadio.

Mertens Kat Terremoto