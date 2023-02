Napoli-Cremonese sarà la partita del 22esimo turno di Serie A per gli azzurri di Luciano Spalletti. L’ultima sconfitta, in assoluto, è arrivata proprio contro il club lombardo, capace di eliminare i partenopei dalla Coppa Italia, dopo il pareggio nei 120 minuti e i calci di rigore.

Partita, dunque, tutt’altro che semplice, considerata la fame della squadra di Ballardini che è in piena lotta per la salvezza. I grigiorossi arriveranno a Napoli con la voglia di far bene anche per cambiare l’umore della stagione.

Napoli Cremonese arbitro Massimi (Getty Images)

Chi sarà l’arbitro di Napoli-Cremonese

Per la partita tra Napoli e Cremonese è stata designata la squadra arbitrale. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni del 22esimo turno.

Arbitro Napoli-Cremonese: MASSIMI

MASSIMI Assistenti BERTI – BOTTEGONI

IV uomo: MARCENARO

VAR Napoi-Cremonese: BANTI

BANTI AVAR: DOVERI

Le designazioni di tutta la Serie A

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 12 febbraio.

MILAN – TORINO Venerdì 10/02 h. 20.45

AYROLDI

LO CICERO – SCARPA M.

IV: VOLPI

VAR: CHIFFI

AVAR: PRONTERA

EMPOLI – SPEZIA Sabato 11/02 h. 15.00

GIUA

ALASSIO – COLAROSSI

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

LECCE – ROMA Sabato 11/02 h. 18.00

AURELIANO

VECCHI – PERROTTI

IV: SACCHI

VAR: GUIDA

AVAR: PRONTERA

LAZIO – ATALANTA Sabato 11/02 h. 20.45

ORSATO

PALERMO – MOKHTAR

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARINI

UDINESE – SASSUOLO h. 12.30

PEZZUTO

BRESMES – MASSARA

IV: DI BELLO

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

BOLOGNA – MONZA h. 15.00

ZUFFERLI

BINDONI – PAGLIARDINI

IV: MASSA

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00

FABBRI

MELI – PERETTI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

H. VERONA-SALERNITANA Lunedì 13/02 h. 18.30

VALERI

VIVENZI – DE MEO

IV: ABISSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MARIANI

SAMPDORIA – INTER Lunedì 13/02 h. 20.45

MARESCA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV: FELICIANI

VAR: DOVERI

AVAR: PAGANESSI