Cessione in Premier League? L’esperto di mercato rivela: quanto vale Osimhen

Le parole di quest’oggi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis hanno di sicuro fatto molto piacere ai tifosi azzurri, i quali vedono un futuro sempre più florido per la squadra che amano. Il patron ha infatti affermato di non essere intenzionato a vendere le stelle della sua squadra, intenzionato a creare un ciclo con questa squadra,

Ciro Jacomuzzi, dirigente ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live e ha anche commentato le parole di De Laurentiis in questione. Di seguito quanto riportato:

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Jacomuzzi: “Non rinuncerei ad offerte importanti per Osimhen”

Osimhen appetito dalla Premier? “Il presidente deve dire che il ragazzo è incedibile, ci sono ancora 4 mesi impegnativi per il campionato e per la Champions. E’ logico che quando arriverà il momento dovrà capire la cosa che è più giusta da fare. Io non rinuncerei a offerte importanti, perché si innesca un meccanismo pericoloso: difficile trattenere i calciatori quando sono corteggiati a suon di milioni, a meno che non si accontenti il giocatore con un aumento sostanziale d’ingaggio.

Quanto vale Osimhen? “Beh ormai oltre i 100 milioni, visto che si viaggia a 120-140 milioni. Tuttavia dobbiamo capire cosa accadrà con l’indagine per il Manchester City, è una situazione che potrebbe condizionare l’intero mercato inglese. Di certo, per ogni evenienza, il Napoli si starà muovendo sull’eventuale sostituto, perché è giusto muoversi per tempo, pur avendo già in rosa Simeone e Raspadori.

De Laurentiis punta anche alla Champions? “Fa bene, per quello che sta facendo in serie A, un percorso di livello altissimo, è giusto sperare nel cammino vincente anche in Champions. Occhio però all’Eintracht, anche perché ho un ricordo col Napoli negativo nel 1994, fummo eliminati nel doppio confronto. All’andata fu espulso ingiustamente Fabio Cannavaro, anche lo stadio di Francoforte è difficile da affrontare dal punto di vista emozionale».