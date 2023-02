CHI È MARIO DI LEVA – Sul palco di Sanremo è accaduto un episodio molto curioso, che ha coinvolto anche il presentatore Amadeus con degli inaspettati intrecci calcistici.

Mario Di Leva età

A provocare il tutto, è stato Mario Di Leva, baby attore di appena 10 anni ospite sul palco dell’Ariston per presentare la serie “Resta con me”, che lo vedrà protagonista insieme a Francesco Arca.

Il piccolo attore ha donato al conduttore Amadeus, noto tifoso interista, una maglia del Napoli. A quel punto è stata inevitabile la risposta del conduttore con riferimento alla sua differente fede calcistica.

Mario Di Leva

Amadeus Inter Napoli a Sanremo

Il conduttore ha provato a stuzzicare il piccolo tifoso azzurro facendo riferimento al fatto che la squadra nerazzurra sia l’unica riuscita a battere gli azzurri fin qui. Ma l’attore si è fatto trovare pronto ribadendo il distacco di 13 punti che separa i due team.

Lo scambio di battute fra i due è proseguito con una domanda a cui il piccolo napoletano si è rifiutato di rispondere: meglio la vittoria di un premio Oscar o la vittoria della Champions League del Napoli?

L’ironia di questo bambino avrà sicuramente divertito tutti i tifosi azzurri. Ma chi è Mario Di Leva?

Chi è Mario Di Leva attore, la biografia

Mario Di Leva nasce nel 2012, ha appena 10 anni ma nonostante ciò ha già avuto diversi ruoli di rilievo nel mondo del cinema. Il suo esordio cinematografico avviene nel 2018 nel film “Il sindaco del Rione Sanità“, remake dell’omonima commedia teatrale di Eduardo De Filippo.

In seguito, nel 2020, recita nel film di Sergio Rubini “I fratelli De Filippo”, seguito nello stesso anno dal suo ruolo in “Come prima”. Nel 2021, recita insieme ad Aldo Baglio in “Una boccata d’aria”.

Resta con me con Francesco Arca

In televisione, ha esordito nel 2022 in “Mai più come prima”, a cui seguirà “Resta con me”, sceneggiato presentato proprio sul palco di Sanremo insieme al modello e attore Francesco Arca, coprotagonista della serie TV.

Instagram e social

Come tutti i giovani, anche Mario Di Leva utilizza i social network ed è presente su tutte le più importanti piattaforme. Su Instragram conta più di 1200 followers, ma è prevedibile che dopo la performance vista a Sanremo 2023, i suoi “seguaci” aumenteranno a dismisura.