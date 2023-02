Osimhen batte se stesso e Cristiano Ronaldo: gol da record

Victor Osimhen svetta nei cieli di La Spezia e porta il Napoli ancora più in alto. Il bomber nigeriano ha segnato di testa e di destro ieri al ‘Picco’ e ha permesso agli azzurri – insieme a Kvarstskhelia – di confermare ancora di più il primato in classifica. Dopo una partita ostica e complessa nel primo tempo, ci hanno pensato il ’77’ e il ‘9’ a regalare 3 punti fondamentali per la classifica

Doppietta che ha portato il suo score personale a 16 gol in Serie A e ha dato adito alla sua fame di gol di prendere piede ancora di più.

Osimhen Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

Osimhen spicca il volo: salto fino a 2.58 metri per il gol con lo Spezia

Il primo gol di Osimhen, quello di testa, è da studiare dal punto di vista fisico. L’attaccante nigeriano ha letteralmente spiccato il volo per andare a prendere il pallone prima di Dragowski – che usciva con le mani – e depositarlo in rete.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha sottolineato il grande volo di Osimhen, andando a scandagliare i numeri, che diventano straordinari.