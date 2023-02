Il Napoli domina la Serie A, Materazzi rivela: “Sapete cosa ne pensa Insigne?”

Il Napoli continua a dominare la Serie A. Gli azzurri hanno trionfato anche in casa dello Spezia con un netto 3-0 e mantengono un vantaggio di ben 13 punti sull’Inter seconda.

Tali risultati arrivano dopo un’estate fatta di smantellamento della rosa, in cui tanti leader della precedente squadra hanno lasciato Napoli. Fra questi, uno degli addii più dolorosi è stato quello dell’ex capitano Lorenzo Insigne, che ha lasciato gli azzurri per trasferirsi in Canada al Toronto.

Marco Materazzi

Materazzi: “Insigne soffre, ama Napoli”

Nel corso della trasmissione Sunday Night Square, in onda su Dazn, è intervenuto Marco Materazzi, il quale ha rivelato lo stato d’animo di Insigne dopo le recenti vittorie azzurre senza di lui. Per l’ex interista, la non vittoria dello Scudetto da capitano rimane una grande sofferenza anche dopo il suo addio. Di seguito quanto riportato:

“Lorenzo soffre, so quanto ama il Napoli. Ovviamente tifa ancora il Napoli ma pensa che per lui vincere con la fascia da capitano della squadra della sua città sarebbe stato bellissimo. Ma ha fatto le sue scelte“.