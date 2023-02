Processo Juventus, sanzioni ancora più gravi: “Serie B ipotesi benevola”

Le indagini in corso sulla Juventus potrebbero portare ad ulteriori difficoltà per i bianconeri. La situazione è in continuo divenire e le prossime settimane saranno cruciali perché c’è la possibilità che le penalizzazioni non siano finite.

Il processo che vede la Juventus esposta a forti rischi riguarda il caso plusvalenze ma anche il caso stipendi. Il Fatto Quotidiano ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, andando a scandagliare le possibili nuove penalizzazioni per la società piemontese.

“L’esito del prossimo processo, quello sulle “manovre stipendi”, appare segnato: sarà un verdetto di colpevolezza e la sanzione per dirigenti e club sarà ancora più dura per la gravità del reato commesso, la piena consapevolezza del comportamento delinquenziale messo in atto e la vastità del cast dei partecipanti”.

Juventus Agnelli (Getty Images)

Juventus in Serie B: scenario apocalittico per i bianconeri

La Juventus rischia seriamente la Serie B. Secondo Il Fatto Quotidiano, infatti, nonostante il processo sia ancora in corso, “se andrà bene la pena sarà solo il declassamento di categoria”. E il motivo risiede nelle contestazioni della difesa della Juventus che hanno di fatto provocato ulteriori indagini e un grosso autogol.

“Dovendo la pena essere afflittiva, ed essendo appena stata condannato il club, un qualsiasi piazzamento tra il 7° e il 17° posto non potrà che essere punito scendendo al gradino successivo, il declassamento all’ultimo posto, cioè la retrocessione in B. Se andrà bene. Colpa di una difesa catastrofica, incorsa in una serie di autogol difficili da cancellare e che peseranno come un macigno sui procedimenti futuri“.