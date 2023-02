Duro attacco del giornalista: “Vergogna a La Spezia, inaccettabile non aver interrotto la gara”

Nonostante la fondamentale vittoria ottenuta dagli azzurri in terra ligure, nelle ultime ore Spezia-Napoli è al centro delle opinioni mediatiche per ben altri motivi rispetto ai sani valori sportivi messi in campo durante una partita di calcio.

Spezia-Napoli (Getty Images)

Ancora una volta sono infatti emersi atti di discriminazione verso i napoletani, attuati dai tifosi spezzini tramite cori razzisti durante il corso del match. Sull’accaduto è intervenuto anche mister Luciano Spalletti nel post-match, facendosi scivolare via il tutto con la classica verve e stemperando anche le varie tensioni del caso. Contrariamente a quanto espresso però dal CT del Napoli, arrivano opinioni ben più crudeli e spinte nei confronti dei tifosi dello Spezia protagonisti.

Razzismo durante Spezia Napoli, le parole di Azzi sull’accaduto

Tra i tanti personaggi pubblici dimostratisi indignati per l’accaduto, figura anche Marco Azzi, giornalista napoletano de La Repubblica. Azzi, tramite un post apparso sul suo profilo Twitter, ha espresso la propria opinione in merito ai fatti accaduti al Picco.

Il tweet di Marco Azzi

“Mattinata di vergognoso razzismo a La Spezia. È inaccettabile che l’arbitro Di Bello non abbia almeno interrotto la partita, vinta dal Napoli con un bel secondo tempo. Ma purtroppo stavolta i gol di Osimhen e Kvaratskhelia sono un dettaglio“, le parole postate da Marco Azzi.

Mario Reccia