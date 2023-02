Cori contro Spalletti e Napoli, arriva la risposta impeccabile del tecnico azzurro

Le parole della vigilia lasciavano trasparire una giusta preoccupazione nei confronti di questa partita, ritenuta da Spalletti e i suoi molto insidiosa.

E per i primi 45 minuti così è stato. La squadra di Gotti, assente in panchina per un problema personale, è riuscita ad ingarbugliare la manovra del Napoli nei primi 45′, complice forse anche il manto erboso molto secco ed asciutto.

Alla ripresa, però, il cambio Politano-Lozano ha cambiato le carte in tavola rendendo la partita degli azzurri molto più in discesa.

Cori contro Napoli? Spalletti risponde così!

Nel corso del match ci sono stati tanti cori da parte dei tifosi spezzini contro il mister azzurro, ex della partita, ed anche i soliti cori discriminatori di stampo territoriale. A ciò ha risposto Spalletti in conferenza stampa, subito dopo la partita, parlando anche di Osimhen e della prestazione generale della squadra:

“Cosa non mi è piaciuto oggi? Quando abbiamo questo tipo di partite quello che diventa fondamentale è la preparazione mentale. L’ambiente ed il campo così chiuso, con, in aggiunta, l’ordine difensivo e tattico dello Spezia, bisognava prepararla dal giorno prima, altrimenti non c’è spazio per renderti conto delle cose che ti vengono addosso. Oggi posso solo rimproverare che la palla non girava velocemente contro un avversario schierato. Nella ripresa li abbiamo fatti muovere e li hanno sbagliato qualcosa.”

“Cori contro di me e la squadra? A livello personale per me La Spezia significa tante cose, ho tanti amici. I tifosi possono comportarsi come gli pare, d’estate vengo sempre qui e magari quelle cose me le diranno in faccia incontrandoci di persona. Sui cori, in generale, non mi riferisco a nessuna tifoseria, ma parlo in generale, perchè bisogna smettere di fare cori contro, non si perde tempo ad offendere l’altra squadra. Lo stadio dovrebbe essere momento d’aggregazione.”

“Osimhen? Oggi ha fatto uno stacco impressionante, andando su di tre metri sopra le mani del portiere.Mi dicono che con me ha segnato più gol di testa, ed io dico che ne segnerà di più con il suo prossimo allenatore. Io non ho messo alcuna molla a questo calciatore.”