Marotta si arrende dinanzi al Napoli: l’ha detto sullo Scudetto

Altro trionfo per il Napoli quest’oggi contro lo Spezia, spazzato via con un secco 3-0. Gli azzurri ottengono così l’ennesima vittoria che, in attesa del derby di Milano di questa sera, è utile per portare l’ennesimo allungo: diventano 16 i punti sul secondo posto.

Il derby di stasera potrebbe essere utile a capire proprio quale sia la squadra che più di tutte può ostacolare il percorso azzurro verso lo Scudetto da qui a fine campionato. I tifosi azzurri guarderanno dunque la gara con un certo interesse.

Foto: Getty Images- Napoli

Marotta: “Il Napoli merita il primo posto”

Prima della partita, è intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ad dell’Inter Beppe Marotta, il quale ci ha tenuto a complimentarsi con il Napoli per il percorso effettuato fin qui con parole che sanno quasi di resa. Di seguito quanto riportato:

“Diciamo che ci sono tante partite ancora, non è determinante quella di oggi ma lo è essendo un derby, è importante per regalare delle gioie ai tifosi. Stiamo assistendo ad una grande cavalcata del Napoli, che merita sicuramente il primo posto in classifica. Noi dobbiamo puntare ad un posto in Champions League“.