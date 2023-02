Lautaro crede ancora allo Scudetto: sfida al Napoli!

L’Inter batte il Milan nel derby e si consolida come la vera anti Napoli di questo campionato. Il distacco è netto (ben 13 punti) ma i nerazzurri sono al momento l’unica squadra che sembrano poter reggere i ritmi dei ragazzi di Spalletti.

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara Lautaro Martinez. L’argentino, contrariamente a quanto detto da Marotta, si è detto ancora fiducioso sullo Scudetto. Di seguito quanto riportato:

Inter Napoli Lautaro Martinez (Getty Images)

Lautaro: “Crediamo ancora allo Scudetto”

Adesso fai meglio il lavoro sporco, oltre i gol: “Sicuramente, durante il Mondiale ho avuto problemi alla caviglia, dopo mi sono curato e ora sto bene”

Avete dominato: “Abbiamo preparato le palle inattive da stamattina, avevamo le giuste sensazioni, eravamo pronti e concentrati. Lo abbiamo dimostrato dal primo minuto”

Credi ancora allo scudetto? “Ci sono tanti punti che ci separano dal Napoli. Faremo la nostra corsa su di noi, dobbiamo vincere le partite che mancano e aspettare che il Napoli perda punti”

Ti aspettavi un Milan così? “Eravamo concentrati, si è vista dal primo minuto un’Inter concentrata che voleva comandare il gioco”.

Ruolo: “Io posso giocare sia da prima che da seconda punta. Con Edin vado più in profondità con Romelu più di sponda, ma per me va bene uguale“.