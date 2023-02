Spezia Napoli, ‘aquilotti’ decimati: 6 assenze importanti

Il Napoli giocherà domani alle 12.30 al ‘Picco’ di La Spezia. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per continuare il percorso di crescita e per sognare ancora da più vicino lo Scudetto. Gli azzurri arrivano da 3 punti molto complessi agguantati al ‘Maradona‘ contro la Roma e Luciano Spalletti ha chiesto di non abbassare la guardia.

Contro lo Spezia, alla ricerca di punti salvezza, il Napoli affronterà una partita molto simile a quella giocata contro la Salernitana.

Spezia Napoli (Getty Images)

Spezia, 8 assenze contro il Napoli: Nzola out per infortunio

Lo Spezia di Gotti, però, arriva alla partita contro il Napoli con grosse difficoltà di formazione. Agli ‘aquilotti’ mancheranno ben 8 calciatori, di cui 6 molto importanti. Capitan Gyasi è out per squalifica, ma c’è l’infermeria piena con Zoet, Bastoni, Kovalenko, Ekdal, Zurkowski, Moutinho e Nzola.

L’attaccante angolano è il miglior marcatore della squadra e la sua assenza sarà assorbita dall’esordio di Eldor Shomurodov. L’uzbeko è arrivato in prestito dalla Roma, dove non era mai riuscito a mettere in mostra il suo talento. E proprio la sua presenza, unita a quella di Verde, tengono Spalletti sulle spine: teme le ripartenze dei bianconeri liguri.