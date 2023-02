La vittoria dello Scudetto per il Napoli sembra essere sempre più vicina per la squadra di Spalletti. I punti di vantaggio dalla seconda in classifica – ben 13 – fanno immaginare un campionato tranquillo e sereno fino alla fine. Ma per il tecnico di Certaldo è tutt’altro che semplice riuscire a vincere tutte le partite.

In città si vive un clima di grande euforia, come non si viveva da tanti anni. Dopo le stagioni di Maurizio Sarri, a Napoli era tornata la “tranquillità” ma con Spalletti le situazioni sono cambiate e lo Scudetto, ora, sembra alla portata.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Spalletti chiede concentrazione: la rivelazione sullo Scudetto

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, rivela un clima di assoluta concentrazione da parte di Spalletti e la stessa richiesta alla squadra. Nonostante l’importante vantaggio del Napoli e l’entusiasmo alle stelle in città, ha chiesto ai suoi calciatori di restare concentrati il più possibile, anche contro lo Spezia.