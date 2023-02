Spalletti la teme, ma l’Atalanta perde 1-0 con il Sassuolo: come cambia la classifica (FOTO)

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Spezia-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha voluto mettere in guardia squadra e ambiente nel considerare il campionato chiuso. L’allenatore partenopeo ha voluto sottolineare in particolare il percorso dell’Atalanta, reduce da una buona striscia di risultati utili consecutivi.

Sassuolo Atalanta, un gol di Laurienté stende la squadra di Gasperini

I bergamaschi, impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, hanno però perso l’occasione di portarsi momentaneamente a 12 punti di distanza in classifica. La squadra di Gasperini è infatti caduta 1-0 al Mapei Stadium: decisivo il gol di Laurienté.

A pesare sul risultato è stata anche l’espulsione arrivata al 30′ per Maehle, per un brutto fallo ai danni di Berardi. L’arbitro Marcenario, dopo essere stato richiamato dal VAR, ha deciso di estrarre il cartellino rosso per il terzino dell’Atalanta.

Qualora il Napoli dovesse riuscire a cogliere i tre punti contro lo Spezia, i punti di vantaggio sui bergamaschi – tanto temuti da Spalletti – diventerebbero addirittura 18.

