De Laurentiis ci crede: doppio premio in caso di scudetto e Champions League

Sognare non costa nulla. È inutile nascondersi, il Napoli lo sta facendo e una città intera sta aspettando con ansia il momento dei festeggiamenti.

Dopo 33 anni dall’ultima volta, quel sogno chiamato “scudetto” sembra ormai a un passo. 53 punti in classifica a diciotto giornate dal termine e un vantaggio di +13 dall’Inter seconda sono risultati inimmaginabili a inizio stagione. Ma ora il Napoli è lì e la tifoseria si gode appieno questo momento.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Non solo scudetto, il Napoli sogna anche la Champions League

Ma, mai come quest’anno, il Napoli può sognare anche qualcosa in più: tra meno di tre settimane gli azzurri saranno impegnati contro l’Eintracht Francoforte in Germania, nella gara di andata degli ottavi di Champions League.

Per la prima volta nella sua storia, il Napoli ha una ghiotta occasione di raggiungere i quarti di finale della massima competizione europea. Perché sì, l’Eintracht è squadra ostica da non sottovalutare, ma questo Napoli sta facendo vedere grandissime cose e non sarà spaventato dalla sesta forza della Bundesliga.

Ecco che allora il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto incentivare la squadra: come raccontato ieri da “La Gazzetta dello Sport” e confermato anche oggi dalla rosea, il patron azzurro ha promesso un premio anche per la Champions League.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Un doppio regalo extra contrattuale che il presidente partenopeo farà ai suoi giocatori in caso di conquista dello scudetto e per ogni turno che sarà superato in Champions League.

De Laurentiis crede in questa squadra. Come dargli torto, questo Napoli è inarrestabile.