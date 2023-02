Pizza napoletana o romana, Porzio: “Per colpa di De Laurentiis dovrò inventare una nuova pizza”

Nelle scorse ore ha fatto il giro del web la telefonata tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e un tifoso azzurro. Diventata virale sui social, il patron del club azzurro – con un messaggio pubblicato sul suo account Twitter – ci ha tenuto a specificare come il contenuto fosse ironico.

Tra le battute ascoltate nel video della telefonata, c’è anche quella relativa alla preferenza della pizza romana a quella napoletana da parte del presidente.

Pizza napoletana o pizza romana, Errico Porzio risponde al presidente De Laurentiis

Sul tema ha voluto intervenire Errico Porzio, maestro pizzaiolo napoletano, intervistato a Radio Punto nuovo. Ecco quanto evidenziato:

“Il presidente ogni tanto ribadisce il suo odio per la pizza napoletana (ride, ndr). Gli ho mandato anche un messaggio in cui gli ho detto che per ‘colpa sua’ inventerò la ‘romaletana’, una pizza metà napoletana e metà romana. Proveremo ad accontentarlo.

Che la nostra sia una pizza di difficile digestione, è un mito ormai sfatato. La romana, invece, ha caratteristiche diverse, pesa meno ed è più leggera. Forse per questo il presidente la preferisce”.