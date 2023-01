Il Napoli continua la propria marcia in testa al campionato di Serie A. A trascinare i partenopei in questa stagione è il bomber della squadra partenopea, Victor Osimhen, che ha già realizzato 14 reti in questo torneo di cui è anche l’attuale capocannoniere.

Notizie Napoli, fissato il prezzo per Osimhen

A causa del tetto ingaggi imposto dalla società per la prossima stagione è praticamente impossibile parlare di rinnovo del contratto per l’attaccante nigeriano, che guadagna 4,5 milioni di euro per un accordo che scadrà nel 2025. Per questo motivo, qualora dovessero arrivare offerte importanti per la cessione in estate, il Napoli le ascolterà.

L’intenzione è quella di privarsi di Osimhen solo dinnanzi a offerte monstre, quindi da almeno 120 milioni di euro, anche se De Laurentiis partirà da una richiesta di 150 milioni. Dunque le pretendenti, con il Manchester United in prima fila, sono avvertite.

FOTO: Getty – Hojlund Atalanta

Calciomercato Napoli, piace Hojlund dell’Atalanta

Il d.s. Cristiano Giuntoli ha così cominciato a guardarsi intorno per reperire un valido sostituto e – come anticipato in esclusiva da SpazioNapoli lo scorso 16 gennaio e confermato dall’edizione odierna di Tuttosport – nel mirino del club è finito anche Rasmus Hojlund dell’Atalanta.

Il centravanti danese 2003 si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del nostro campionato, tant’è che il Napoli avrebbe avanzato i primi contatti esplorativi. La Dea – che in estate aveva speso 17 milioni di euro per prelevarlo dallo Strum Graz – ha fatto sapere di valutare Hojlund non meno di 40 milioni di euro.