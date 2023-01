Non solo Vicario, al Napoli piace un altro portiere in caso di addio a Meret: gioca in Serie A

Il Napoli continua a lavorare per regalare al popolo partenopeo la gioia della vittoria del campionato. Spalletti e la squadra sono concentrati sul lavoro da fare in campo, ma intanto la società continua a programmare il futuro. Meret Napoli, ingaggio e contratto Uno dei nodi da sciogliere sarà quello del portiere. Alex Meret sta disputando una stagione eccezionale, ma ha un contratto in scadenza nel 2024 (ingaggio da circa 2 milioni con opzione per il rinnovo di un altro anno, ndr). Inoltre le recenti dichiarazioni del suo procuratore non fanno stare tranquillo il club azzurro, che – come riporta l’edizione odierna de Il Mattino – intanto si sta guardando intorno. Ecco quanto evidenziato: “La formula dell’ingaggio di Gollini lascia aperti parecchi scenari: perché prevede un’opzione di riscatto del cartellino, a giugno, di 8 milioni. Dunque, non più un prestito secco, come pure era ipotizzato: i bergamaschi, appena un anno fa, valutavano Gollini 20 milioni. Il Napoli, dunque, ha blindato la porta. Gollini è consapevole che dovrà essere il vice di Meret. Carnesecchi (Getty Images) Calciomercato Napoli, piacciono Vicario e Carnesecchi Il futuro in porta sembra blindato, ma se gli agenti di Meret dovessero esagerare nelle richieste di rinnovo (Pastorello ha parlato di sirene inglesi) Giuntoli ha già due portieri nel mirino per il futuro: Vicario dell’Empoli e Carnesecchi della Cremonese. Senza dimenticare il 22enne Elia Caprile, portiere del Bari: se il Napoli lo vuole, lo prende e basta. C’è un altro portiere che De Laurentiis ha richiesto personalmente: è Vicario dell’Empoli“. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

