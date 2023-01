Calciomercato, cessione a sorpresa? L’agente spiazza il Napoli: “Ci sono interessi in Premier League”

Il Napoli viaggia a medie altissime in campionato, con la squadra di Spalletti che ha chiuso il girone d’andata a 50 punti dopo il successo di Salerno per 0-2. Gli azzurri non si nascondono più e ormai la vittoria del campionato è diventato un obiettivo da inseguire con decisione.

Tanti i protagonisti che si stanno esaltando in questa stagione. In copertina ci sono sicuramente gli uomini gol, Osimhen e Kvaratskhelia; ma davvero tutti stanno dando il loro apporto alla causa. Dalla difesa sempre più solida, i terzini con assist e gol preziosi (vedi quello di capitan Di Lorenzo, ndr), la quantità e la qualità garantita dai centrocampisti, ma anche dalla sicurezza tra i pali che sta regalando Alex Meret.

Il portiere azzurro è forse una delle più grandi sorprese di questa stagione. In estate sembrava prossimo all’addio, con Keylor Navas a un passo dall’azzurro. Invece le dinamiche di mercato hanno voluto che a restare fosse l’ex Spal, che si sta riscattando alla grande e sta regalando punti al Napoli con parate decisive.

La sua situazione contrattuale, però, non è solidissima. Meret aveva il contratto in scadenza a giugno 2023 e pochi mesi fa il club si è accordato per prolungarlo fino al 2024. Le parti si sono poi date appuntamento nel corso dell’anno per valutare con calma il futuro.

FOTO: Getty – Meret Napoli

Notizie Napoli, l’agente di Meret svela l’interesse di club inglesi

Interessanti novità arrivano direttamente dall’agente del portiere, Federico Pastorello, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport. L’intervista integrale andrà in onda lunedì 23 gennaio alle 23.00 su Rai Sport, ma intanto sono filtrate alcune anticipazioni. Ecco quanto evidenziato:

“Meret? Ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati“.